НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области возобновили плановую медпомощь и диспансеризацию, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы не продлили приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотров. С 1 декабря эта работа возобновлена», – сказал глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеринатальный центр сдали в Новосибирске

Гинекологическая больница №2 и родильный дом №2 с понедельника, 7 декабря, будут перепрофилированы обратно под свой профиль.

Хальзов уточнил, что сейчас в регионе 1,2 тысячи свободных коек для коронавирусных больных, поэтому власти приняли такие решения.

Тема: Распространение коронавируса
Экс-президент Франции умер от COVID
Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»
Врач описал, как коронавирус превращает сосуды в «кружева»
Переболевшие COVID-19 аномально постарели
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться с Чубайсом
•
Курс доллара упал до 75 рублей
•
России объявили юридическую войну
•
Загадочные орки заполонили космос
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области
Сибирь 03.12.2020 17:53
«Томского маньяка» признали вменяемым
Сибирь 03.12.2020 17:42
Новосибирские студенты попробовали здоровые инновации на вкус
Сибирь 03.12.2020 14:37
Роспотребнадзор перечислил ограничения на Новый год в Забайкалье
Сибирь 03.12.2020 14:32
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6393
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5900
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3546
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
2704
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться с Чубайсом
•
Курс доллара упал до 75 рублей
•
России объявили юридическую войну
•
Загадочные орки заполонили космос
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Uynachalnica

Даже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...