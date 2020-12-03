Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области

Власти Новосибирской области возобновили плановую медпомощь и диспансеризацию, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы не продлили приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотров. С 1 декабря эта работа возобновлена», – сказал глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Перинатальный центр сдали в Новосибирске

Гинекологическая больница №2 и родильный дом №2 с понедельника, 7 декабря, будут перепрофилированы обратно под свой профиль.

Хальзов уточнил, что сейчас в регионе 1,2 тысячи свободных коек для коронавирусных больных, поэтому власти приняли такие решения.