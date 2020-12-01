Новый перинатальный центр открыли в Новосибирске

Новосибирский областной перинатальный центр открылся во вторник, власти региона передумали отдавать новое семиэтажное здание под коронавирусный госпиталь.

Перинатальный центр открылся на территории областной больницы. Ранее роддом занимал три этажа в первом корпусе учреждения, теперь займет семь этажей в отдельном здании.

Новый перинатальный центр начинали строить в 2013 году. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования, возобновив только в 2019 году – это удалось сделать благодаря федеральной финансовой поддержке.

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Здание на улице Немировича-Данченко планировалось сдать в эксплуатацию в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса темпы строительства решили ускорить, чтобы зарезервировать центр под инфекционный госпиталь.

«Не хочется перепрофилировать это здание, эти прекрасные стены подвергать воздействию дезинфекционных средств. Мы говорили, что если придется идти на такое решение, пойдем в самом крайнем случае, в самый последний момент», – сказал на церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Главный врач областной больницы Анатолий Юданов предложил оставить в резерве для возможного открытия «красной зоны» старые площади, на которых сейчас размещена перинатальная служба, после того, как она переедет в новый корпус.

Власти региона поддержали предложение. Юданов сообщил, что на работу по переезду может потребоваться несколько месяцев, но губернатор потребовал ускорить процесс: ориентировочно, центр сможет принять пациентов уже до конца этого года.

Мощность стационара перинатального центра — 213 коек, он рассчитан на 4 тысячи родов в год. Отделение областной больницы могло принять только до 2,5 тысячи родов в год.