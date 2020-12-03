Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма

Турция поддержала Украину в инициативе проведения переговоров по «деоккупации» Крыма, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Турецкий дипломат также подчеркнул, что остался доволен встречей с коллегой. Киев и Анкара будут укреплять отношения, особенно в области военного сотрудничества и оборонной промышленности, приводит «Лента.ру» слова Чавушоглу

Президент Турции Реджеп Тайип 16 октября Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

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Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Президент Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. В начале октября МИД заявил, что Россия не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни на каких-либо других площадках.