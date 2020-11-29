СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей

Служба безопасности Украины рассекретила архивы, касающихся голода 1932-1933 годов на территории Советского Союза, и заявила о сокрытии «геноцида» украинцев.

«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид», — приводит РИА Новости сообщение СБУ.

Утверждается, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис. Тогда на территории Украины, по данным переписи, проживало 29 миллионов человек, что примерно соответствовало численности населения 1926 года. При этом демографы ожидали, что в 1937-м в УССР будут проживать 35 миллионов человек.

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В СБУ считают, что авторов «правдивых данных» о численности населения, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в «искусственно заниженных и извращенных цифрах» и расстреляли. В сообщении не говорится, каким образом советское руководство якобы принимало участие в «геноциде» украинцев.

Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.