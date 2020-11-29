НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей

Источник:
РИА Новости
236 6
Фото: Сергій Венцеславський / CC BY-SA 4.0

Служба безопасности Украины рассекретила архивы, касающихся голода 1932-1933 годов на территории Советского Союза, и заявила о сокрытии «геноцида» украинцев.

«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид», — приводит РИА Новости сообщение СБУ.

Утверждается, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис. Тогда на территории Украины, по данным переписи, проживало 29 миллионов человек, что примерно соответствовало численности населения 1926 года. При этом демографы ожидали, что в 1937-м в УССР будут проживать 35 миллионов человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСаакашвили предсказал Украине катастрофу

В СБУ считают, что авторов «правдивых данных» о численности населения, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в «искусственно заниженных и извращенных цифрах» и расстреляли. В сообщении не говорится, каким образом советское руководство якобы принимало участие в «геноциде» украинцев.

Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

Еще по теме
Поклонская жестко ответила на призыв коллеги-депутата «пойти вон»
МИД отреагировал на призыв вести дела с Россией «с позиции силы»
Песков понадеялся, что 2021 год будет «не таким, как 2020-й»
Песков объяснил, почему Путин был без маски на мероприятии
смотреть все
Политика #Россия #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы
•
Поклонская жестко ответила на призыв коллеги-депутата «пойти вон»
•
СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей
•
Российская армия получит замену «Торнадо» и «Искандеру»
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неделя в Восточной Сибири начнется с морозов
Сибирь 29.11.2020 11:12
Ветеринары спасли одинокого лебедя из Бурятии
Сибирь 29.11.2020 10:06
Как зима меняет жизнь обитателей сибирских зоопарков
Сибирь 28.11.2020 19:22
Пассажир с бутылкой виски устроил дебош в аэропорту Норильска. ВИДЕО
Сибирь 28.11.2020 16:23
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7470
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4702
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
2937
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2732
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы
•
Поклонская жестко ответила на призыв коллеги-депутата «пойти вон»
•
СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей
•
Российская армия получит замену «Торнадо» и «Искандеру»
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
41
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
30
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
27
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
21