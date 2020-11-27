Елена Темникова выпустила сингл «2020» про трудный год

Певица Елена Темникова в пятницу представила новую песню «2020», в которой отражены события этого года.

Песню «2020» написал автор трека «Барби» Анатолий Гурман. Сама композиция про любовь, но в контексте есть отсылки на реалии 2020 года. Например, маски, скорые, новые законы.

«Настолько эмоционального погружения в песню на моей практике не было никогда. Мы в нее вложили все сердце, буквально переболели, прожили каждой клеточкой. В ней все переживания за 20-ый год», — написала Темникова в Instаgram.

Также Елена Темникова анонсировала еще один трек, написанный Гурманом. Он выйдет в декабре, но пока подробностей о новой песне нет.