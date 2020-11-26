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Корейские и японские авто меньше всего потеряли в цене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Milhouse35 / CC BY-SA 4.0

Корейские и японские марки автомобилей меньше всего теряют в цене на момент их продажи первым владельцем. Лидером массового сегмента стал Hyundai Creta, премиального — Audi A5, говорится в исследовании сервиса «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо».

Три года — это первый пороговый возраст автомобиля, когда довольно часто совершается продажа машины первым собственником. Поэтому индекс остаточной цены часто становится ключевым фактором при выборе нового автомобиля.

В 2020 году среди моделей массового сегмента лидером рейтинга по остаточной стоимости стал корейский кроссовер Hyundai Creta, а в премиум-сегменте — Audi A5, приводит «Газета.Ru» данные исследования.

«Трехлетние автомобили уже сейчас непросто купить на вторичном рынке. В 2021 году машины 2018 года выпуска будет еще в большем дефиците из-за подорожания новых автомобилей, соответственно остаточная стоимость у ходовых моделей будет расти», — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Топ-10 автомобилей массового сегмента, меньше всего теряющих в стоимости:

  • Hyundai Creta (сохраняет 91% от первоначальной цены)
  • Mazda CX-5 (88,5%)
  • Mazda 6 (85,5%)
  • Toyota RAV4 (84,3%)
  • Renault Sandero Stepway (83,8%).
  • Hyundai Tucson (83,7%)
  • Honda CR-V (83,6%)
  • Hyundai Solaris (83,2%)
  • Volkswagen Polo (82,7%)
  • Kia Sorento (82,6%%)

Топ-10 автомобилей премиум-сегмента, меньше всего теряющих в стоимости:

  • Audi A5 (сохраняет 80,6% от первоначальной цены)
  • Mini Cooper (79,9%)
  • Lexus RX (79,6%)
  • Porsche Macan (79,1%)
  • Lexus NX (78,7%)
  • Audi Q7 (76,4%)
  • Porsche Cayenne (75,3%)
  • Mercedes-Benz GLE (75,1%)
  • Lexus LX (75%)
  • Land Rover Discovery Sport (74,6%)

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