Корейские и японские авто меньше всего потеряли в цене

Корейские и японские марки автомобилей меньше всего теряют в цене на момент их продажи первым владельцем. Лидером массового сегмента стал Hyundai Creta, премиального — Audi A5, говорится в исследовании сервиса «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо».

Три года — это первый пороговый возраст автомобиля, когда довольно часто совершается продажа машины первым собственником. Поэтому индекс остаточной цены часто становится ключевым фактором при выборе нового автомобиля.

В 2020 году среди моделей массового сегмента лидером рейтинга по остаточной стоимости стал корейский кроссовер Hyundai Creta, а в премиум-сегменте — Audi A5, приводит «Газета.Ru» данные исследования.

«Трехлетние автомобили уже сейчас непросто купить на вторичном рынке. В 2021 году машины 2018 года выпуска будет еще в большем дефиците из-за подорожания новых автомобилей, соответственно остаточная стоимость у ходовых моделей будет расти», — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Топ-10 автомобилей массового сегмента, меньше всего теряющих в стоимости:

Hyundai Creta (сохраняет 91% от первоначальной цены)

Mazda CX-5 (88,5%)

Mazda 6 (85,5%)

Toyota RAV4 (84,3%)

Renault Sandero Stepway (83,8%).

Hyundai Tucson (83,7%)

Honda CR-V (83,6%)

Hyundai Solaris (83,2%)

Volkswagen Polo (82,7%)

Kia Sorento (82,6%%)

Топ-10 автомобилей премиум-сегмента, меньше всего теряющих в стоимости: