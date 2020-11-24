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Смартфоны получат инфракрасную зарядку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Южной Кореи разработали инфракрасную зарядку для смартфонов. Беспроводное устройство работает на инфракрасном луче, который генерируется с помощью полупроводниковых оптических усилителей.

Эффективное расстояние между излучателем и смартфоном может достигать нескольких метров, при этом даже в этом случае потери энергии в процессе зарядки минимальны, передает издание Mydrivers.

Технология предполагает одновременную зарядку нескольких устройств, приемники которых сами настроятся под разные диапазоны волн инфракрасного излучения. Фактически, одна зарядка может подзаряжать сразу все домашние гаджеты.

Предварительное изучение показало, что технология совершенно безопасна для человека и животных. Готовится внедрение новой технологии для коммерческого использования. Ожидается, что уже через несколько лет появятся смартфоны, способные работать с ней.

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