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Полиция Приангарья выложила видео погони за пьяной автомобилисткой

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники ДПС в пятницу ночью догоняли на улицах Ангарска Иркутской области пьяную автомобилистку. Видео разместила пресс-служба регионального ГУ МВД на сайте ведомства.

В пятницу ночью в городе нефтехимиков инспекторы отдельной роты ДПС в районе улицы Кирова обратили внимание на автомобиль Toyota Caldina, ехавший с выключенными фарами. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование и поехал прочь.

Сотрудники ГИБДД стали преследовать автомобиль, упрашивая через громкоговоритель водителя остановиться. Но автомобилист лихо петлял по переулкам. Остановить машину смогли в частном секторе СНТ «Нефтяник». Выяснилось, что автомобилем управляла пьяная 41-летняя женщина. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения дама отказалась.

В отношении нарушительницы составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ей грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением прав. Автомобиль помещен на арестплощадку.

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