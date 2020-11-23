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Осталась неделя: как быстро оплатить налоги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Платить налоги за недвижимость, землю или транспортное средство ежегодно обязаны все граждане России. Начисления за 2019 год необходимо оплатить до 1 декабря 2020 года, иначе они станут задолженностью и будет расти пеня.

Имущественный, земельный и транспортный налоги считаются каждый по своей формуле. Налоговая инспекция учитывает кадастровую стоимость объекта недвижимости, мощность двигателя машины, период владения, используются разные коэффициенты, ставки, вычеты и льготы.

Налоговые уведомления за прошедший год рассылают до 1 ноября следующего года, в личном кабинете на сайте ФНС они появляются раньше. То есть в 2020 году приходят уведомления с налогами за 2019 год.

На портале «Госуслуги» налоговые уведомления не видны. Там появляется только информация о задолженности.

Если налогооблагаемый объект есть, а документа об оплате нет, стоит направить заявление об этом через Личный кабинет налогоплательщика, а также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», или обратиться в любую налоговую инспекцию.

Как оплатить налоги

С 2019 года к налоговому уведомлению не прилагаются заполненные квитанции. Оно уже включает сведения для уплаты указанных в нем налогов — QR-код, штрих-код, УИН (уникальный идентификационный номер), банковские реквизиты платежа.

Произвести уплату налогов можно:

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других. Налоги можно оплатить авансом, с помощью Единого налогового платежа. ЕНП — это электронный кошелек, куда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и НДФЛ.

Как быстро зачислят платеж

Актуальная информация о поступлении платежа отображается в Личном кабинете в течение 10 рабочих дней, следующих за днем перечисления денег налогоплательщиком. Это срок прохождения информации об уплате платежа от банка до налоговой инспекции, включая обработку документов Федеральным казначейством.

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Но датой оплаты является дата списания денежных средств со счета в банке (при безналичной оплате), либо дата внесения наличных денежных средств в банк для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации. Поэтому если оплатить налоги 30 ноября, пени начисляться не должны.

Со 2 декабря 2020 года начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество.

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