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Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Trendhim / Attribution License
Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о росте налога на доходы физических лиц. Если документ примут в предложенном виде в окончательном чтении, ставка НДФЛ вырастет с 13% до 15% для граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год. При этом в ряде случаев богатые россияне смогут избежать начисления повышенного налога.
Современная «плоская» шкала НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в 13% действует с 1 января 2001 года. НДФЛ начисляется всем физическим лицам, проживающим в России не менее 183 дней в году или имеющим доходы от источников в России.

Как платят НДФЛ сейчас?

По действующему Налоговому кодексу все россияне, независимо от зарплаты, платят подоходный налог в размере 13%. Освобождаются от НДФЛ государственные пособия, пенсии, некоторые спортивные призы.

При этом существуют увеличенные или, наоборот, уменьшенные ставки для доходов, полученных от специфических видов деятельности — например, с крупных денежных призов, дивидендов. Так, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах и играх, дороже 4 тысяч рублей, облагается налогом по ставке 35%.

Впервые подоходный налог в России ввели 13 мая 1916 года — государству потребовались деньги в связи с Первой мировой войной. После разработки подробных категорий низшая ставка суммы налога составляла 1%, высшая — 33%.

23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил ввести с 1 января 2020 года повышенную ставку налога на доходы физлиц для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год — 15% вместо стандартной 13%.

Глава государства подчеркнул, что все дополнительные деньги от повышения НДФЛ государство направит на лечение детей с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями. По оценкам Минфина, в 2021 году поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ составят 60 миллиардов рублей.

Кто заплатит больше?

Повышенная ставка в 15% коснется только суммы, превышающей годовой доход в 5 миллионов рублей. Например, если годовая прибыль человека составит 8 миллионов рублей, то повышенный налог такой гражданин заплатит только с 3 миллионов, для 5 миллионов будет действовать прежняя ставка в 13%.

Кроме этого, в ходе обсуждения законопроекта ставку 13% решили оставить для прибыли от продажи личного имущества. Таким образом, при продаже квартиры для гражданина будет действовать прежняя ставка в 13%, он избежит дополнительных начислений. Кроме того, ставка в 13% будет применяться к страховым выплатам, независимо от суммы.

В текущей редакции документа исключение сделано только для продажи ценных бумаг — в этом случае превышающий 5 миллионов рублей доход посчитают по новой ставке в 15%. Однако законопроект еще могут скорректировать. Теперь Госдума планирует рассмотреть документ 10 ноября во втором чтении.

Прогрессивная шкала подоходного налога популярна, ее ввели многие государства. Так, максимальная ставка НДФЛ в Германии для богатых граждан составляет 45%. В Бельгии самые богатые граждане платят налог в 50% своего дохода. В Австрии богачи отдают в бюджет сразу 55% прибыли.

Замруководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе обсуждений законопроекта подчеркнул, что введение прогрессивной ставки налога позволит государству найти деньги на реализацию социальных поручений президента в сложных экономических условиях.

Социологические опросы показывают, что граждане в целом одобрительно относятся к повышению НДФЛ для богатых. Так, октябрьское исследование Фонда «Общественное мнение» свидетельствует, что 63% граждан выступают за введение прогрессивной системы налогообложения, а 19% опрошенных уверены, что такие меры снизят социальное неравенство.

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