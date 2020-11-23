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Рецидивист в Чите пойдет под суд по делу об изнасиловании ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byrev / Pixabay License

Житель Читы предстанет перед судом по делу об изнасиловании девочки, не достигшей пятилетнего возраста. Он также обвиняется в развратных действиях по отношению еще к трем несовершеннолетним.

По версии следствия, в мае 2020 года в Чите мужчина пришел в гости к знакомой. Женщины вышла из дома, оставив гостя наедине с маленькой дочкой. Он воспользовался ситуацией и изнасиловал малышку.

В этом же месяце, мужчина попросила переночевать и у другой знакомой, и ночью стал приставать к трем малолетним детям, находившимся в доме. Следователи обратили внимание, что в обоих случаях злоумышленник воспользовался доверием женщин. А они оставили с ним без присмотра детей.

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Сыщики выяснили, что мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В 2019 году обвиняемый был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое убийство. Эти обстоятельства будут учтены судом как отягчающие вину.

Краевой следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Жителя Читы обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасиловании малолетней), а также по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних).

За совершение каждого из инкриминируемых обвиняемому преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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