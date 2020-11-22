Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны

Эффективные и безопасные вакцины должны быть общественным достоянием, доступным для всех, считает президент России Владимир Путин.

Россия готова предоставить свои препараты от коронавируса всем нуждающимся странам, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Группы двадцати (G20).

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех», — приводит ТАСС заявление Путина.

Президент России уверен, что «препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. «Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», — подчеркнул он.

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Речь идет в том числе о первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V», отметил он. «Готова и вторая российская вакцина — «Эпиваккорона» новосибирского научного центра ["Вектор"]. На подходе третья российская вакцина», — сказал Путин.

По его словам, «масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки». Общая цель государств — «сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой», подчеркнул российский лидер.