НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Вспышку загадочной болезни зафиксировали в Сенегале

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: © UK Department for International Development

Медики зафиксировали загадочную инфекцию на западе Сенегала, она проявляется в виде струпьев на конечностях и лице, а также вызывает повышение температуры тела. За несколько дней выявлено около 700 случаев заболевания.

Заболевших отправили на карантин, власти страны развернули временный госпиталь, передает агентство Reuters. Известно, что большинство инфицированных принадлежат к общине рыбаков, которая занимается промыслом в одном и том же районе Атлантического океана.

Первый случай инфицирования был отмечен 12 ноября, после чего заражения продолжились. Специалисты предполагают, что источником неизвестного заболевания могла быть вода в открытом океане или пойманная рыба.

Военно-морской флот Сенегала возьмет пробы воды для анализа, все собранные образцы заболевших рыбаков уже отправили в лабораторию, к расследованию вспышки подключились международные специалисты.

Еще по теме
Обнаружены самые ранние случаи заражения COVID-19
Определен пик заразности коронавируса
Опасная метка: как убрать родинку
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал главные мировые риски
•
Россия отправила в Карабах первый гуманитарный конвой
•
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
•
Обнаружены самые ранние случаи заражения COVID-19
Подробности
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как рождаются «научные» алмазы
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
Сибирь 21.11.2020 19:59
Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Бурятии
Сибирь 21.11.2020 19:39
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
Сибирь 21.11.2020 17:27
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Сибирь 21.11.2020 13:14
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4566
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
4393
Рекордный объем золота вывезли из России
4256
АвтоВАЗ зарегистрировал еще порцию имен для Lada
3077
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал главные мировые риски
•
Россия отправила в Карабах первый гуманитарный конвой
•
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
•
Обнаружены самые ранние случаи заражения COVID-19
Как это работает
•
Как рождаются «научные» алмазы
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
29
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27