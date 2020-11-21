Вспышку загадочной болезни зафиксировали в Сенегале

Медики зафиксировали загадочную инфекцию на западе Сенегала, она проявляется в виде струпьев на конечностях и лице, а также вызывает повышение температуры тела. За несколько дней выявлено около 700 случаев заболевания.

Заболевших отправили на карантин, власти страны развернули временный госпиталь, передает агентство Reuters. Известно, что большинство инфицированных принадлежат к общине рыбаков, которая занимается промыслом в одном и том же районе Атлантического океана.

Первый случай инфицирования был отмечен 12 ноября, после чего заражения продолжились. Специалисты предполагают, что источником неизвестного заболевания могла быть вода в открытом океане или пойманная рыба.

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Военно-морской флот Сенегала возьмет пробы воды для анализа, все собранные образцы заболевших рыбаков уже отправили в лабораторию, к расследованию вспышки подключились международные специалисты.