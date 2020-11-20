Шины Kontio IcePaw побили рекорд по количеству шипов

Финская компания Kontio Tyres представила шину IcePaw, в которой установлено 270 шипов, это рекордное количество на сегодня. Продажи покрышек стартовали осенью.

Предыдущим рекордсменом были шины Michelin X-Ice North 4, в которых было по 250 шипов в покрышке. Эта зимняя резина смогла победить в нескольких скандинавских тестах.

Шипы Kontio IcePaw расположены в 48 линий, а схема их размещения разработана при помощи искусственного интеллекта и призвана максимизировать сцепление на обледенелой поверхности. Сам шип был назван Kontio Kynsi («коготь»).

#Авторынок Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин

«По мере износа верхний фланец шипа стирается и начинает работать второй фланец, а затем — третий. Кроме того, стальной корпус изнашивается медленнее, а узкие наконечники не повреждают асфальт столь сильно, как более широкие», — рассказывал генеральный директор Kontio Tyres Юкки Хейсканен.

Финские эксперты из TestWorld поставили эти шины на 13 место из 21 варианта протестированных покрышек сезона 2020/2021. Плюсами стали высокое тяговое усилие и короткий тормозной путь на льду, хорошая курсовая устойчивость.

Но у Kontio IcePaw слабая боковая устойчивость на льду, из-за чего при резком маневре пропадает сцепление на задней оси, длинный тормозной путь и склонность к заносу на снегу. Также недостатки — слабое поперечное сцепление на асфальте и повышенный уровень шума.