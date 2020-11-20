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Лидер «Справедливой России» заявил о банкротстве пенсионной системы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Власти России должны признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась», — говорится в заявлении Миронова, опубликованном на сайте партии. Он добавил, что действующая пенсионная система не обеспечит «достойных пенсий, она банкрот».

По его словам, средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который и так «невозможно прожить». Средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тысячи рублей, отметил Миронов. Ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста, сказал он.

«Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — подчеркнул глава «Справедливой России». Он уверен, что это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также устранит нецелевые расходы.

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В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. Согласно этому документу, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

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