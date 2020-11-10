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Кредитная история: как работают «черные метки»

Источник:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Чем чище кредитная история, тем больше шансов получить кредит под невысокий процент. Представители банков рассказали, что именно фиксируется в кредитной истории, можно ли испортить «портфолио» досрочным погашением кредита, есть ли заемщики с «черными метками» и почему важно не иметь долгов по ЖКХ и алиментам.

Кредитная история — это финансовый анамнез заемщика. С ее помощью банки проверяют надежность клиентов и решают, давать ли им кредит, а если давать, то какой. 

Когда человек обращается в банк или в микрофинансовую организацию (МФО), берет кредит или займ, кредитные учреждения вносят эти сведения в его кредитную историю и фиксируют все последующие платежи. Информация хранится в специализированных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). 

«Большинство банков проверяют истории по всем видам кредитов. Зачастую эта опция автоматизирована и технологически встроена в программное обеспечение при заведении заявки клиента на кредит и ее автоматической проверке в системе», — прокомментировал руководитель дирекции по управлению розничными рисками РГС Банка Николай Сычев.

Что содержит кредитная история

Кредитная история обязательно содержит основную информацию о клиенте: 

  • ФИО, дату и место рождения заемщика
  • Паспортные данные
  • Адрес прописки и проживания, номера телефонов
  • Информацию об открытых и закрытых кредитах и займах
  • Информацию о банках, выдавших кредит и отказавших заемщику
  • Информацию о банках, куда обращался за кредитом заемщик

Любой просроченный платеж обязательно отразится в кредитной истории. Как правило, банки выделяют «техническую» просрочку. Это задержанный на короткий срок и на небольшую сумму платеж. Он учитывается с меньшим «весом», чем продолжительная просрочка или задолженность на большую сумму.

«Но любая просрочка, даже на 1 день, не улучшает кредитную историю потенциального заемщика, усложняет получение нового кредита и потенциально увеличивает ставку, под которую банки будут готовы данного заемщика кредитовать», — подчеркнул Сычев.

Черные метки

Считается, что существует некий межбанковский черный список заемщиков. И если попал в этот список, то никогда никакой банк не даст кредит. 

Официально наличие такого списка кредитные организации не подтверждают. Более того, говорят, что в нем нет необходимости, поскольку в каждой кредитной истории есть данные, которые служат своего рода черными метками. Или стоп-факторами, из-за которых автоматизированные системы аналитики не дадут одобрение. 

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В кредитном анамнезе фиксируются не только просрочки по займам, но и другие нарушения финансовой дисциплины. Банки проводят комплексную проверку заемщиков, используя всю доступную информацию. И могут узнать о неоплаченных долгах за услуги ЖКХ или долгах по алиментам.

«При оценке кредитной истории клиента банки в первую очередь пытаются определить паттерны поведения клиента, насколько он способен нести ответственность по своим обязательствам, куда относятся не только кредиты, но и все вышеперечисленное», — объяснил руководитель дирекции по управлению розничными рисками РГС Банка.

Более того, ежемесячные расходы по ЖКХ, а также алименты учитываются банками как ежемесячные траты клиента при определении суммы выдаваемого кредита. 

Наличие непогашенных исполнительных производств — это стоп-фактор для любого банка, так как кредиторы оценивают потенциальную перспективу отношений с клиентом.

Гасить досрочно вредно?

Бытует мнение, что заемщики, быстро закрывающие свои кредиты, не очень выгодны банкам. На таких клиентах кредитным организациям не удается зарабатывать, и банки якобы находят причины для отказов в выдаче новых займов. 

На самом деле, существенного негативного влияния факт досрочного погашения не оказывает. Тем более, что таких заемщиков немного. Обычно это клиенты с долгосрочными кредитами, гасить которые досрочно они начинают не в первые годы. 

«Закрывает кредит досрочно каждый третий клиент, большинство делают это на последней или на предпоследней фазе кредита», — сказал Сычев. 

Но в некоторых случаях история с ранним досрочным погашением может быть связана с подозрением на отмывание средств, полученных незаконным путем. 

Например, покупка квартиры или машины в кредит не вызовет ни у кого подозрения. А вот дальнейшее сравнительно быстрое погашение кредита, несопоставимое с доходами клиента, ставит вопрос об экономической целесообразности кредитной сделки для банка и об источнике происхождения средств для погашения большого кредита.

Плохая история не навсегда

Подходы банков к длительности анализируемой кредитной истории отличаются. Но, как правило, с течением времени значимость давних событий снижается — как хороших, так и плохих.

Поэтому плохую кредитную историю можно исправить — как двойку в школе, получив следом более высокую оценку. 

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«В целом, конечно, банки не будут ориентироваться на просрочки по кредитам давно минувших лет (более 10 лет назад) при наличии сравнительно свежей и системной положительной кредитной истории. Если в ней явно прослеживается сформировавшаяся привычка клиента вовремя и в полном объеме платить по долгам», — сказал представитель РГС Банка.

А еще банки лояльны к просрочкам клиентов, вызванными объективными факторами. Например, допущенными клиентами в периоды экономических кризисов, но при условии дальнейшего погашения кредитов в полном объеме. Это также хорошо прослеживается в отчете по кредитной истории клиента.

Где узнать кредитную историю

Посмотреть кредитную историю можно в банке или запросить в БКИ. Каждый заемщик имеет право запрашивать кредитную историю в БКИ бесплатно два раза в год. За остальные запросы придется заплатить. Расценки у каждого бюро разные, как и у банков.

Узнать список БКИ можно на портале «Госуслуги», в разделе «Налоги и финансы» во вкладке «Сведения о бюро кредитных историй». Пользователю необходимо будет ввести в соответствующих полях паспортные данные и номер СНИЛС.

После этого в личный кабинет «Госуслуг» придет список БКИ с адресами и номерами телефонов бюро, где хранится кредитная история заемщика. Запросить историю можно, оставив заявку на сайте БКИ, или позвонив по указанному телефону.

Тема: Личные финансы
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