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Мужчина в Приангарье расстрелял скандалящих возле дома подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина в Иркутской области схватился за ружье, чтобы успокоить ссорящихся подростков во дворе своего дома. Погибла 15-летняя девушка, еще один парень в тяжелом состоянии, сообщило региональное СУ СК России.

В среду около 23.00 по местному времени (18.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в одном из сел. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели во дворе одного из домов машину, в ней тело девушки и тяжело раненного подростка, передала пресс-служба областного ГУ МВД.

Выяснилось, что компания из пяти подростков приехала к своему знакомому, он вышел в ограду, и между молодыми людьми произошла ссора. Тогда во двор вышел 22-летний хозяин дома, и чтобы утихомирить подростков, взял нарезной карабин марки «Сайга». Мужчина два раза выстрелил в воздух, а затем несколько раз в сторону автомобиля, в котором находились подростки.

В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 17-летнего юношу госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Он находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. 

Ему предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 105, части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство) и статьей 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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