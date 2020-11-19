Случилась революция в эвакуации авто

Краснодарский край стал первым регионом России, где официально отменили эвакуацию машин на штрафстоянки за неправильную парковку. Санкцией для водителей останутся только штрафы, но выписывать их станут чаще. Представитель Авто-Мото Ассоциации назвал это революционным решением.

Кубань должна в 3,5 раза снизить количество смертельных ДТП к 2024 году. Анализ показал, что в крае не зафиксировано ни одной аварии со смертельным исходом по причине неправильной остановки или стоянки машины. Поэтому инспекторов, которые оформляли протоколы при эвакуации авто, перенаправили на работу с водителями, которые нарушают ПДД на дорогах, пишет «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела пропаганды ГИБДД Краснодарского края Ирину Заватскую.

Но наказание за неправильную парковку будет. По улицам поехали автомобили, оснащенные системой видеофиксации. Фото и видео госномеров нарушивших правила машин отправят в систему «Безопасный город», далее — в центр фотовидеофиксации. После этого владельцу автомобиля придет письмо со штрафом.

«Это настоящая революция. В Краснодаре пошли по верному пути. Эвакуация авто нужна только в самых крайних случаях: если движение перекрыто и других методов борьбы не существует, тогда надо перемещать», — заявил секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.

Он напомнил, что федеральное законодательство предусматривает принудительное перемещение автомобиля или его временное изъятие только в том случае, если машина препятствует движению. Но местные власти вольно трактуют норму, массово эвакуируя машины из-под знака «Остановка/Стоянка запрещена».

По его мнению, возможность эвакуации должна остаться, то только на случай, если неправильно припаркованное авто существенно мешает проезду или занимает место для инвалидов.

Экономический аспект

Эксперт предложил сравнить траты автомобилиста в случаях редких эвакуаций и ежедневных штрафов, и как следствие, эффект от наказания.

«Если каждый день проезжает автомобиль ГИБДД, оборудованный комплексом фото- и видеофиксации, то каждый день автомобилисту выписывают штраф в 500 рублей. Неделю постоял — 2,5 тысячи, за месяц — 10 тысяч. Очень дорогая парковка получается. Если поставил на место для инвалидов, штраф в 5 тысяч рублей (за месяц 100 тысяч)», — прокомментировал Носов Sibnet.ru.

Он убежден, что частые штрафы будут гораздо действеннее штрафстоянки, к тому же они пойдут в дорожный фонд. При этом содержать автомобиль с комплексом фото- и видеофиксации гораздо дешевле, чем эвакуаторы и обслуживающий их штат.

Как быстро другие регионы переймут опыт Кубани и будут ли внедрять вообще, Носов предположить затруднился. В Новосибирской области решение будет зависеть от Законодательного собрания, мэрии Новосибирска, Госавтоинсепкции. «Непростое решение, потому что политическое. С юридической точки все просто», — сказал он.