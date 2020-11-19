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Новогодние каникулы могут продлить в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство образования Новосибирской области продлит новогодние каникулы школьникам в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам министр образования региона Сергей Федорчук.

Осенние каникулы из-за подъема заболеваемости коронавирусом в области длились три недели. Затем обучение в школах началось в смешанном формате. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы — дистанционно. Всего на удаленке находятся 40% учеников.

«Все будет зависеть от эпидситуации… Если будет необходимость такая, будем идти по этому пути», — сказал Федорчук в ответ на вопрос, будут ли продлеваться новогодние каникулы в регионе.

Он отметил, что в школах Новосибирской области из-за распространения коронавирусной инфекции на контроле у министерства находятся 184 заболевших, из них 74 ребенка и 110 педагогов.

«За последние несколько недель количество заболевших педагогов резко сократилось и примерно сейчас находится на уровне прошлого года», — сказал Федорчук.

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