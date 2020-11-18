Второй скелет человека за неделю нашли на ОбьГЭС в Новосибирске

Скелетированные останки человека второй раз за неделю нашли в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске, в этот раз в канализационном коллекторе, сообщает СУ СК РФ по региону.

Во вторник на территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска в канализационном коллекторе обнаружены скелетированные останки человека. Предположительно они принадлежат мужчине. Проводится проверка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

Неделю назад местный житель обнаружил у одного из домов по улице Софийской на ОбьГЭС скелетированные останки человека. По ним также проводят проверку и экспертизу.