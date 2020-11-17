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Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать

Источник:
The Sun
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший президент США Барак Обама рассказал в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная» про попытку российского президента Владимира Путина «перевоспитать» его при личной встрече. Книга вышла в продажу 17 ноября, отрывки из нее опубликовало издание The Sun.

Российский лидер пригласил Обаму на завтрак в июле 2009 года, главы государств общались в резиденции Путина в Подмосковье. По словам американского президента, еще за столом Путин начал «показавшуюся нескончаемой» обличительную речь.

Обама уточнил, что ему пришлось выслушать монолог российского лидера, который «был хроникой всех предполагаемых несправедливостей, предательства и оскорблений, которые он и российский народ претерпели от рук заносчивых американцев».

Однако попытка «перевоспитать» американского лидера провалилась — после 45 минут обличительного монолога Путина замолчал, а Обама ответил ему по всем пунктам. Согласно мемуарам, спор превратился в двухчасовую беседу, ставшую настоящим марафоном.

В 2017 году издательство Penguin Random House заплатило 65 миллионов долларов за права на мемуары Мишель и Барака Обамы. Данная сумма стала рекордной за президентские автобиографии в США.

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