Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути

Зимняя погода установилась в Новосибирской области. Согласно народной примете, от первого снега до санного пути, то есть устойчивого снежного покрова, – шесть недель.

Первый снег выпал в Новосибирской области 29 сентября. Зимняя погода удивила новосибирцев, но временный снежный покров очень быстро растаял.

По-настоящему зимняя погода наступила лишь в середине ноября. «Постепенно погода переходит из состояния предзимья в зимний режим. Вчера уже температура была около нормы и ниже нормы», – рассказал Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

С первого выпавшего снега в Новосибирской области до установления по-настоящему зимней погоды прошло ровно шесть недель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе температуры местами опустятся до -20 градусов.