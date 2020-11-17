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Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: RukaKuusamo.com / Attribution License

Зимняя погода установилась в Новосибирской области. Согласно народной примете, от первого снега до санного пути, то есть устойчивого снежного покрова, – шесть недель.

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Первый снег выпал в Новосибирской области 29 сентября. Зимняя погода удивила новосибирцев, но временный снежный покров очень быстро растаял.

По-настоящему зимняя погода наступила лишь в середине ноября. «Постепенно погода переходит из состояния предзимья в зимний режим. Вчера уже температура была около нормы и ниже нормы», – рассказал Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

С первого выпавшего снега в Новосибирской области до установления по-настоящему зимней погоды прошло ровно шесть недель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе температуры местами опустятся до -20 градусов.

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