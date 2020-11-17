«Единая Россия» приостановила членство Кляйна

Томское отделение партии «Единая Россия» приостановила членство мэра Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жвачкин поручил заместителю взять Томск под контроль

Как сообщила во вторник пресс-служба отделения, членство в партии Кляйна приостановлено в соответствии с уставом партии на период следственных действий.

«Иван Григорьевич Кляйн дважды избирался от партии "Единая Россия" на пост мэра и получал поддержку томичей. Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам», – прокомментировал секретарь регионального отделения партии Александр Куприянец.

Кляйна задержали в минувшую пятницу, 13 ноября. Ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий, связанных с ОАО «Томское пиво», которое он возглавлял.