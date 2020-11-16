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Жвачкин поручил заместителю взять Томск под контроль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после ареста мэра Томска Ивана Кляйна поручил заместителям контролировать жизнеобеспечение областного центра и назначил ответственного за эту работу.

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Мэра Томска задержали в минувшую пятницу. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанным с ОАО «Томское пиво», которое он долгое время возглавлял.

«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор – вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом. Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно», – цитирует пресс-служба администрации Томской области Жвачкина.

Ответственным за эту работу Жвачкин назначил своего заместителя по территориальному развитию Анатолия Рожкова.

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