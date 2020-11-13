Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр

Силовики надели наручники на мэра Томска Ивана Кляйна прямо на рабочем месте в пятницу, 13 ноября. Это уже третий глава томской администрации, который попал под следствие.

Мэр Томска задержан по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

С 1994 по 2013 год Кляйн был директором ОАО «Томское пиво», после назначения на пост мэра остался главным акционером компании, руководить которой стала его жена Галина. Именно с этим связано уголовное дело.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн незаконно оформил земельный участок около ОАО «Томское пиво» как санитарно-защитную зону, фактически на этом основании запретив жилищное строительство. А там предполагалось построить целый микрорайон с социальной инфраструктурой. С 2017 года предприниматель-застройщик безуспешно выяснял отношения с мэрией в арбитражном суде. Теперь спор перешел в «уголовную» плоскость.

«Томское пиво» – крупная пивоваренная компания. Кляйн возглавил ее в 90-е годы, а работать на пивном заводе начал еще в 1985 году в должности главного механика. Также в 90-е Кляйн стал одним из основателей Ассоциации пищевиков Томской области, в которую входит 22 крупных предприятия пищевой промышленности.

Кляйна не раз называли самым богатым мэром Сибири. Например, по официальным данным, в 2019 году он заработал почти 300 миллионов рублей.

«Кляйн – один из самых богатых людей в Томске. Я не знаю, можно ли его на муниципальном уровне за что-то привлечь. Все-таки доходы у него такие, что нет в бюджете каких-то сопоставимых денег, чтобы можно было что-то оттуда взять. Видимо, какая-то внутренняя борьба», – сказал «Общественной службе новостей» томский политолог Михаил Подрезов.

Вон из партии!

Градоначальника задержали прямо во время совещания в рабочем кабинете. СКР опубликовал видео, где показано, как силовики заходят к мэру и выводят его из администрации города в наручниках.

Следствие сообщило, что в пятницу в томской администрации, а также дома у Кляйна и на территории ОАО «Томское пиво» будут проходить обыски.

На задержание мэра, который руководил администрацией семь лет, отреагировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. «Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов. Уверен, она будет профессиональной, открытой и объективной», – такое заявление губернатора распространила пресс-служба обладминистрации.

А местное отделение «Единой России» поспешило сообщить, что членство в партии Кляйна будет приостановлено до решения суда. Процедура состоится в начале следующей недели, это продиктовано партийным уставом.

Проклятое кресло?

Кляйн – уже третий мэр Томска, который попал под уголовное преследование. Его предшественник Николай Николайчук, который возглавлял городскую администрацию с 2007 по 2013 год, был задержан в 2014 в Крыму также по статье «Превышение полномочий»: он «продвинул» компанию знакомого для проведения дорожного ремонта. Николайчук получил четыре года условно.

Александра Макарова, который стоял во главе города с 1996 по 2006 год, задержали, обвинили в вымогательстве денег у строительной компании, получении взятки, злоупотреблении полномочиями и хранении нарктиков. Макарова приговорили к 11 годам и 8 месяцам колонии, но спустя пять лет освободили условно-досрочно.

Кроме того, летом 2020 года задержали заместителя Кляйна Евгения Сурикова. По версии следствия, он получил крупную взятку. Вскоре Суриков был уволен.