СК выложил видео задержания мэра Томска

СУ СКР по Томской области опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна – в пятницу он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, связанном с ОАО «Томское пиво».

На полуминутной видеозаписи показано, как силовики приходят в рабочий кабинет к Кляйну и уводят его из здания администрации в машину Следственного комитета в наручниках.

По данным следствия, в 2016 году мэр Томска и главный акционер ОАО «Томское пиво» Кляйн дал незаконное указание подчиненному внести в геоинформационную систему недостоверные данные о наличии санитарно-защитной зоны земельного участка ОАО, не менять территориальную зону и запретить предпринимателю строить на указанной территории жилые дома, чем нанес ему ущерб.

По статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления» Кляйну грозит до семи лет лишения свободы.