Когда перестанут звонить телефонные мошенники?

Операторы будут обязаны блокировать спам-номера по жалобам абонентов. Такой законопроект инициировала Мицифра. Но возможно ли вообще технически победить мошенников и спамеров, и как это отразится на стоимости мобильной связи?

Законопроект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предполагает, что операторы связи должны оборудовать технические средства для установления источника трафика и противодействия мошенничеству с использованием телефонных номеров.

Любой абонент сможет обратиться с жалобой на конкретный номер к оператору, а тот передаст заявление в специальную единую систему проверки (порядок ее работы определит правительство). В случае подтверждения факта спама оператор будет обязан заблокировать номер, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта.

По телефонным спамом в документе подразумеваются вызовы или сообщения с целью распространения рекламы без согласия абонента.

Проект закона на этой неделе должна обсудить межведомственная рабочая группа с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка (ЦБ), крупных банков и операторов связи.

Можно ли заблокировать спам?

«Негативного влияния на качество и доступность услуг связи не ожидается, напротив, повысится удовлетворенность потребителей», — сообщил представитель Ростелекома «Коммерсанту». Он добавил, что расходы не будут значительными, поскольку крупные операторы связи уже используют такие системы.

Так, например, у МТС действует антифрод-система. Во время звонка она делает онлайн-запрос в центр проверки трафика, чтобы узнать, совершается ли он от банка-партнера. Если банк отвечает отрицательно, оператор блокирует звонок и оповещает системы банка. Нечто похожее реализовано в «Вымпелкоме» и у других операторов.

«Технически вполне реально создать такую систему для операторов, тем более, о ней ведется речь на протяжении ряда лет. Количество спама и мошеннических звонков растет в кризис, злоумышленники стараются лишить граждан средств, поэтому нужен алгоритм работы по противодействию», — считает первый вице-президент общественной организации «Опоры России» Павел Сигал.

Но, по его мнению, возможен такой негативный фактор, как блокировка законопослушных абонентов (в случае, если жалоба была подстроена конкурентами). Поэтому нужны четкие критерии блокировки и возможность подать жалобу и вернуть свой номер в случае ошибки системы.

«Все будет происходить в рамках договора абонента с оператором. Если заблокировали безосновательно, по ошибке, например, естественно можно предъявлять претензии и даже убытки, например, потому что я не мог связаться с кем-то и что-то потерял. Это разборки с каждым конкретным пожаловавшимся оператору абонентом», — прокомментировал Sibnet.ru гендиректор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

Он отметил, что вероятно, в договоре обслуживания мобильный оператор оговорит запрет на «тысячу звонков в час», и нарушение этого правила даст оператору право приостановить обслуживание.

Мобильная связь подорожает?

Эксперты отмечают, что дополнительные усилия операторов по борьбе со спамом могут повысить их затраты, а значит нововведение отразиться на стоимости услуг. Но если реализовывать инициативу в период пандемии, то удорожание может быть незначительным.

#Гаджеты Как улучшить навигацию на смартфонах Android

«Из-за изоляции количество переговоров увеличилось, и доходы компаний (сотовой связи) большие. Это позволит не сильно повышать тарифы», — считает вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Воронов.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков надеется, что цена не поднимется, так как мобильные операторы жестко конкурируют, а их абоненты в большинстве своем не увеличили доходы и находятся в режиме жесткой экономии.

Но проблему приходящего к человеку спама и обращений ммошенников это, скорее всего, не решит.

«Те, кто хочет добиться, чтобы я потреблял их услуги, те же банки, они и звонят по телефону, и пишут смс, и электронные письма. Наверное, еще что-то придумают. Мобильная связь — не единственный вид связи. Появятся еще виды связи, а вместе с ними новые виды рекламы», — заключил собеседник.