Психика не устояла: как принять ковид-реальность

В этом году, в период пандемии коронавируса, люди оказались подвержены большому количеству стрессов. У одних развились панические страхи перед болезнью, другие запаниковали из-за одиночества... Надо ли учиться жить в новой реальности или просто переждать непростое время? И в каких случаях обращаться к психологу уже пора?

В условиях пандемии все в той или иной степени подвержены посттравматическому стрессовому расстройству. «Есть люди с более стойким, так скажем, психическим иммунитетом. Есть более тревожные, которые более легко поддаются таким стрессам», – сказал журналистам генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов.

Он привел данные исследования, согласно которым, более спокойны сейчас люди старше 50 лет. А молодежь, в том числе и подростки, находятся под пристальным вниманием специалистов — их психика еще не так стабильна, чтобы справляться со стрессом.

Страх расставания

Легче впадают в стресс те, кто живет один. Но немало проблем в условиях пандемии оказалось и у тех, кто пытается выстроить отношения с близкими в новой реальности, прокомментировала Sibnet.ru семейный психолог Ольга Романив.

«Когда все мы оказались буквально заперты в одном пространстве, проблемы многих пар стали выходить наружу. Проблемы, которые пары привыкли объяснять постоянной занятостью и недостатком времени вместе, как оказалось, имеют менее очевидные причины, которые можно разобрать только в кабинете психотерапевта», – сказала эксперт.

По ее наблюдениям, количество обращений семейных пар заметно возросло. Психолог условно разделила поступающие вопросы от клиентов на две группы. Первой категории пар не хватает страсти, и они в принципе почти теряют общение между собой. Вторые, наоборот, много, но слишком эмоционально общаются, часто ссорятся.

#Любовь Как не развестись в изоляции

При этом все боятся расставания, и поэтому пытаются не акцентироваться на проблемах. «Именно страх расставания – это момент, требующий проработки в каждом случае. Важно разобраться, на чем базируется этот страх как у мужчины, так и у женщины, чтобы определить дальнейшие шаги в психотерапии. Так мы понемногу делаем вывод, сколько в отношениях здорового, а сколько созависимости и банального страха одиночества или перемен», – говорит психолог.

В практике Романив даже были пары, которые дали трещину в первую волну пандемии, весной, и которым удалось вернуть хорошие отношения, поэтому теперь втайне мечтают о повторении режима самоизоляции – снова остаться дома вдвоем на долгий срок, не ходить на работу и насладиться общением.

Синдром одиночества

В большей мере коснулось тех, кто не может увидеться с родными, потерял контакт с друзьями. На это, по наблюдениям директора психологического центра Елены Жилиной, чаще всего жалуется старшее поколение.

«Раньше были встречи на лавочках для взрослых, клубы по интересам. Молодежь выходила на учебу, а сейчас все уходит в соцсети. Дефицит общения приводит к тому, что у людей проявляется синдром одиночества. Нет социальных поглаживаний, комплиментов, обратной связи», – говорит психолог.

Она рекомендует привлекать тот инструментарий, который есть. Например, молодежь может научить пожилых родственников пользоваться мессенджерами, видеозвонками. По данным психологов, два-три звонка в день уже избавят человека от чувства одиночества.

Что касается детей и подростков, родителям не стоит запрещать им сидеть в соцсетях, где они и так проводят свое свободное время, но важно следить, чтобы «сидение в телефоне» было направлено больше именно на общение со сверстниками, а не на просмотр видео, чтение статей и так далее.

«Ковид вошел в наши жизни. Люди живут ожиданиями, ждут, что все изменится и будет лучше. В ближайшее время не изменится, поэтому нужно принять тот факт, что ковид-реальность – это наша реальность. Не паниковать, находить тот инструментарий, который позволит вернуть эмоциональный фон в доковидное состояние и поможет пережить этот непростой период», – сказала собеседница.

Заболеть и умереть

К психологам стали часто обращаться со страхами заболеть коронавирусом или заразить им близких. Болезнь действительно страшна, признает психолог Жилина, но, по ее мнению, на общественное сознание больше всего влияет паника в СМИ.

Как минимум раз в неделю, по данным эксперта, в центр обращаются те, чьи близкие умерли от коронавируса. Много тревог связано с тем, что похороны, связанные с этим заболеванием, проходят не так, как обычные. Невозможность попрощаться с родными по всем традициям очень беспокоит людей.

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Но здесь, как отмечают психологи, в поступающей информации важно научиться отделять зерна от плевел, а не воспринимать весь поток целиком. Относиться к новостям нужно с долей здравой критики и выбирать для себя то, что может быть конструктивно полезно, например, советы по мерам предосторожности, информацию о работе каких-то важных учреждений, о появлении новых онлайн-технологий.

Есть те, кто уже просто сидит перед телевизором и всего боится, паникует. В этом случае психолог достаточно эффективно поможет разобраться в информационном хаосе, даже удаленно.

Вообще, психологи — не исключение. В условиях пандемии многим пришлось перейти в онлайн-формат работы. При этом появились даже государственные гранты, за счет которых психологическая помощь оказывается бесплатно. Например, в Новосибирске это центр «Я актив».

«Все, что психолог может транслировать очно, он транслирует и в онлайн. То, что нет личного контакта, может быть, снижает уровень доверия процентов на 10. Но это не тот случай, чтобы отказываться от этой помощи», – уверяет Жилина.

Удаленка

Еще один популярный запрос связан с дистанционным обучением. Главная проблема здесь связана с перераспределением ответственности. Раньше мама ребенка покормила, одела, отправила в школу, ушла на работу, вечером проверила уроки, и все — глубина ответственности была на минимальном уровне. Сейчас многие родители работают удаленно, дети учатся удаленно, и педагоги влияют на них все меньше. Вся ответственность достается родителям.

«Многие начали паниковать. Рекомендации психологов – успокоиться, принять реальность. Дистанционное образование пришло к нам надолго, если не навсегда в какой-то форме», – говорит психолог.

По данным Всемирной психиатрической ассоциации, 40% тех, кто страдает психическими расстройствами, получают их до 25 лет.

Потеря формы

Еще одной темой повышенного беспокойства оказалась внешность. Многие перестали стараться выглядеть хорошо, так как сократилось количество общественных мест, которые они посещают.

«Люди поправляются. Сидишь дома, идешь в одну сторону – холодильник, возвращаешься – холодильник. Был у меня даже пациент, который разговаривал с холодильником. У женщин срабатывает комплекс неполноценности, мужчинам хочется гардероб обновить. Меньше движения, нет мотивации. Меньше выходят в люди, нет смысла выглядеть красиво, да и спортзалы были закрыты долгое время», – рассказала Жилина.

Но есть методики, которые наоборот позволяют улучшить внешность во время сидения дома. Человек может себе позволить питаться по графику, готовить специальную еду. Наконец-то, появляется время на зарядки и короткие тренировки. А в том, что касается внешности, можно начать формировать гардероб домашней одежды не по принципу «в люди не наденешь», а по принципу «удобно и красиво».