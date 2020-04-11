Слишком много вместе: как не развестись в изоляции

Вынужденная изоляции в четырех стенах приводит к ссорам и конфликтам. Не привыкшие видеть друг друга супруги круглосуточно и расстроенные мировым кризисом терпят крах личной жизни. Психологи рассказали — почему постоянное нахождение рядом толкает жен и мужей на разводы и как спасти семью в условиях непрерывного общения.

По данным сервиса SuperJob, состоящие в браке россияне испытывают большее желание работать вне дома, чем холостые — 67%. Также хуже переносят удаленную работу люди, у которых есть дети.

Причины конфликтов в семье

Эмоциональное напряжение из-за ситуации в мире и страх, который находит выход через злость и агрессивное поведение, — это масло в огонь конфликтов супругов, отмечает психолог Мария Шемшурина.

Но у ссор есть более глубокие причины. Это, в том числе, скрытые недовольства и обиды, от которых раньше можно было «уходить», например, в работу, а общение друг с другом сводить к решению бытовых вопросов. Теперь прошлые замалчиваемые обиды напомнили о себе.

«Ключевая причина большинства ссор и конфликтов в том, что очень часто люди живут друг с другом, создают семьи, рожают детей, строят дома, покупают квартиры, но не знают друг друга. А поэтому не принимают своего партнёра», — поясняет психолог.



Они знают только область проявления, которую человек показывал, сдерживаясь или подстраиваясь под ожидания.

Раньше многие могли прекрасно совмещать семейную, домашнюю жизнь с другой, разнообразной деятельностью за пределами дома, и в итоге проявляли себя полностью: работа, друзья, хобби, общественная деятельность. Можно было дома быть одним, а за стенами — другим.

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«Теперь, когда у большинства такой возможности нет, мы начинаем видеть человека, что называется, во всей красе, во всем многообразии, которое раньше могли не замечать или нам хватало сил закрывать на что-то глаза. Это становится проблематично. А жить с тем, что я, в итоге, увидел или увидела — мне сложно», — говорит Шемшурина.

Многим проще попытаться снова «подстроить человека под себя» через конфликты и взаимное обвинение: мне не нравится вот это и вот это, срочно изменись, исправься, стань снова удобным. Но у супруга происходят те же процессы. Она или она тоже начинают видеть вас с новых сторон, которые могут не нравиться, не приниматься или даже раздражать.

Как избежать развода

Первый шаг — это осознание своих собственных недовольств и истинных потребностей. Затем осознание потребностей партнера, призыв к диалогу и культивирование позитивных эмоциональных моментов. Но все это возможно только после выхода из «заведенного» состояния.

Снизить уровень тревоги. Трудно восстанавливать отношения, находясь в стрессе. Поэтому сначала надо снизить уровень тревожности. Поможет, например такое упражнение:

Взять два стула, сесть на один и расслабиться насколько это возможно. Затем рассказать самому себе, что беспокоит.

«Когда закончите, пересядьте на другой стул. Полностью расслабьтесь, выдохните на длинном вдохе тревогу, и спокойным тоном себе повторяем тоже, что только что говорили на первом стуле: "Действительно тебе сейчас тревожно и это нормально...". Спокойным голосом мы озвучиваем наши чувства и признаём их. А когда чувства озвучены, они перестают нами управлять», — объясняет смысл упражнения психолог Юлия Епимахова.

Понять себя. Прежде чем предъявлять претензии к партнеру, важно разобраться в своих потребностях и желаниях. Что на самом деле нужно? Какой результат ожидается от очередных претензий?

«Понять, где и что сами себе не позволяли, за что наказывали. И начать работать над собой. Чаще выключать мыслемешалку, медитировать хотя бы по 5-10 минут, ловя себя в моменте. И наблюдать, как окружение меняется, пространство разворачивается по-новому», — советует психолог Елена Данилова.

Познакомиться заново. Психологи советуют попробовать вспомнить, за что полюбили и выбрали супруга. Затем попробовать познакомиться с ним заново, спрашивать и слушать ответы внимательно.

«Выделяйте время в течении дня, когда вы общаетесь только вдвоем. Можно играть в какие-то игры в жанре "вопрос-ответ" на сближение. Например, пройти 36 вопросов, чтобы влюбиться. Или придумайте, что еще будет интересно вам двоим. Или просто пейте чай в конце дня и говорите, за что вы любите и цените своего супруга», — говорит психолог Марина Модестова.

Ссориться правильно. «Конфликт — это про наши личные интересы, но не про наши личности. Если муж не закрывает тюбик пасты, это не делает его плохим человеком в целом. Просто у него нет такой потребности, которая есть у жены по отношению к порядку в доме», — объясняет Модестова.

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Она советует научиться говорить о своих потребностях и чувствах, а не про личность партнера. Например: «Меня очень злит, когда я вижу открытый тюбик пасты. Я переживаю, что она засохнет и в нужный момент я не смогу ей воспользоваться». Чтобы так говорить, важно осознавать свои чувства, возникающие по отношению к каким-то проявлениям партнера.

«Надо слышать потребности партнера. За вашими эмоциями стоят потребности. Например, если я вижу бардак, я злюсь, так как у меня есть потребность в порядке дома. И у партнера есть свои потребности. Если за претензиями и обвинениями вы сможете понять потребность человека и сказать ему о том, что вы понимаете его, то конфликт решится быстро», — говорит эксперт.

Секс. Психологи утверждают, что тактильные ощущения тоже помогут укреплению отношений. Это объятия, поцелуи. Секс может пойти на пользу, если он будет добровольным и не в состоянии обиды.

«Каждая пара индивидуальна. И если для кого-то это способ примирения, то для других может оказаться актом насилия. Нужно понимать, что может стоять за сексом именно сейчас для вашей пары, когда вы максимально накалены негативными эмоциями. А уже потом принимать решение о трансформации своих негативных эмоций в секс», — советует Епимахова.

Обратиться к психологу. Если никакие способы не помогают, и дело идет к разводу, то эксперты советуют обратиться за онлайн-консультацией психологов.

«На самом деле, мы переживаем за свою жизнь не один кризис. Это и кризис личного развития, и кризис в мире, и кризис в отношениях. И, как ни странно это звучит, но это часть нашего развития. Из каждого кризиса мы всегда выходим другими, потому что в нём происходит наша трансформация и получение опыта, иного опыта», — отметила Епимахова.