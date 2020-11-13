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Цены на Lada вырастут в шестой раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ поднимет цены на весь модельный ряд Lada, кроме Lada Niva, на 5-9 тысяч рублей. Это будет шестое массовое повышение в 2020 году.

В среднем отечественные автомобили подорожают на 1%. Ценник обновится 18 ноября, пишет «Лада.Онлайн».

Седан Lada Granta в базовой комплектации подорожает на 5 тысяч рублей до 488,9 тысячи, трехдревная Lada 4x4 — на 6 тысяч (до 587,9 тысячи). Цена на XRAY увеличится на 7 тысяч (до 660,9 тысячи). Седан Lada Vesta и универсал Largus станут дороже на 9 тысяч (676,9 тысячи и 653,9 тысячи соответственно).

АвтоВАЗ переписывал ценники в январе, апреле, мае, июле и октябре. Машины дорожали на 1-2%.

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DYNAMO7294

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Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

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