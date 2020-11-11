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Аптеки Приангарья получат 57 тысяч упаковок «Арбидола»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Противовирусные препараты и антибиотики поступят в аптеки Иркутской области до конца недели. В их числе 57 тысяч упаковок «Арбидола», сообщил первый замгубернатора области Андрей Козлов.

«Мы в каждодневном режиме занимается поставками лекарственных препаратов. Они нужны не только в аптеках, но и в лечебных учреждениях», — сказал Козлов в ходе очередной сессии областного Заксобрания.

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Он объяснил, что Иркутская область, как и все регионы России, столкнулась осенью с дефицитом лекарств из-за проблем с маркировкой препаратов.

Тогда огромные партии медикаментов «зависли» на складах у производителей. Они не могли отгружать товар, а аптеки не могли принимать и продавать препараты.

До 13 ноября в аптечной сети Приангарья должны появиться: «Амоксициллин», «Азитромицин», «Кларитромицин», «Гриппферон», а также 57 тысяч упаковок «Арбидола». В ближайшее время в область также поступят препараты, предназначенные для бесплатной раздачи больным коронавирусной инфекцией. 

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