Утверждена новая автоаптечка с масками

Минздрав утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки — в нее добавят медицинские маски, стерильные салфетки и большие бинты, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь, ножницы и инструкция.

Стерильные салфетки и бинты сменили малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.

Приказ вступает в силу 1 января 2021 года. Аптечки, произведенные до вступления в силу приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.