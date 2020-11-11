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Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pixabay.com / CC BY-SA 4.0

Ученые новосибирского центра вирусологии «Вектор» показали эффективность экстракта березового гриба — чаги против SARS-CoV-2, сообщила заведующая лаборатории микологии «Вектора» Тамара Теплякова.

Вирусологи изучили противовирусную активность водных экстрактов аптечной чаги в отношении коронавируса SARS-CoV-2. На монослой клеток наносили экстракты чаги в разных концентрациях, а через некоторое время патогенный штамм коронавируса.

«Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов. По итогам работы была подана заявка на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus"», — сообщила Теплякова изданию СО РАН «Наука из первых рук».

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В аптеках можно найти как измельченный гриб, так и порошок тонкого помола в фильтр-пакетах). Такая чага предназначена для использования в домашних условиях в виде отваров в качестве симптоматического средства при болезнях желудочно-кишечного тракта и онкологических заболеваниях.

Аптечный препарат бефунгин – концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта, в отличие от водных экстрактов чаги, проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2. Возможно, это связано с технологией его приготовления, в которую входит трехступенчатая экстракция исходного сырья горячей водой.

Ученые подали заявку на патент, в которой патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги. Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД, необходимы дальнейшие исследования.

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