Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?

Президент России Владимир Путин объявил об окончании войны в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий и вводе российских миротворцев. Станет ли перемирие точкой в многолетнем конфликте и отказались ли стороны от территориальных притязаний на самом деле?

На протяжении долгого времени на Нагорный Карабах претендовали Армения и Азербайджан. В 1921 году Карабах вошел в Азербайджанскую ССР. Противоречия снова разгорелись после распада СССР, результатом войны 1992–1994 годов стала фактическая (но непризнанная) независимость Нагорно-Карабахской республики (с преобладающим армянским населением) от Азербайджана.

Конфликт обострился в конце сентября 2020 года, Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах, развязалась война, общие потери в которой на сегодня составили 5 тысяч человек.

Россия обеспечит мир

Согласно мирному договору, Азербайджан и Армения с 10 ноября полностью прекращают все военные действия в зоне конфликта. Военные части останавливаются на занимаемых позициях, проводится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, развертывается российский миротворческий контингент. Из Ульяновска в Армению уже вылетели 15 самолетов с российскими военнослужащими.

Численность российских миротворцев: 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Одновременно создается миротворческий центр, который будет контролировать перемирие.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Срок пребывания миротворцев — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении разорвать соглашение.

Путин заявил, что достигнутые договоренности создадут «необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

Азербайджан возвращает территории

Соглашение предусматривает возвращение Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, которые территориально никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской автономной области и были захвачены армянскими вооруженными отрядами по итогам карабахской войны 1992–1994 годов.

Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной пять километров, который обеспечивает связь с Нагорным Карабахом. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контролировать коридор будут российские пограничники.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана. Армения берет на себя обязательство гарантировать безопасное транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванским анклавом.

Азербайджан в Нагорном Карабахе остается на завоеванных позициях, поэтому непризнанная республика потеряет часть территории, включая значимый для армян город Шуши, который является вторым по численности.

Все экономические и транспортные связи в регионе будут разблокированы. Также на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы вернутся беженцы, процесс пройдет под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Реакция на соглашение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий «капитуляцией Армении».

«Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении», — сказал азербайджанский лидер в ходе обращения к нации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал подписание соглашения как «тяжелое решение», инициатором которого выступила армия. Пашинян написал в Facebook, что военное руководство сообщило ему о проблемах с мобилизацией резерва для продолжения войны и исчерпании ресурсов.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что война была прекращена, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. «Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Арцаха, я согласился закончить войну на час раньше», — написал он в Facebook.

Таким образом, некоторое удовлетворение высказал только Азербайджан. Другие стороны, судя по всему, испытывают горечь поражения, поскольку оказались вынуждены сложить оружие из соображений военного превосходства противника и под давлением международных сил.