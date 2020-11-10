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Шаманы Бурятии проведут молебен против коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Аркадий Зарубин / CC BY-SA 3.0

Шаманы Бурятии проведут в пятницу молебен, чтобы помочь всем живым существам излечиться от коронавируса. Отдельно они помолятся за медиков, находящихся «на передовой» борьбы с вирусом, сообщил представитель религиозной организации «Тэнгэри» на странице во «ВКонтакте».

#Религия
Избранные духами, или Кто такие шаманы

Шаманы начнут камлания в храме Неба «Тэнгэриин Ордон». Они попросят божество белого начала помочь всем живым существам излечивать духовные и физические болезни.

«Жизнь ставит нам новые задачи и сейчас основная — это помощь себе и своим близким не заболеть, излечится. Помолиться за медицинский персонал и за всех кто сейчас находится в самой гуще событий», — написал представитель организации.

Шаманы обратятся к божествам и хранителям местности с просьбой в восстановления гармонии в мире, ради подавления пандемии COVID-19. Молебен будет проходить в закрытом виде.

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