Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь

Один из последних персонажей «Ходячих мертвецов», присутствующий в шоу с первого сезона, впервые получит любовный интерес, сообщил шоураннер Скотт М. Гимпл.

«Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что у Дэрила и Кэрол одни из самых близких отношений, которые мы видели в сериале. Что касается Дэрила и любви… вы знаете, что я не даю спойлеры. Но скажу, что мы очень скоро рассмотрим другие аспекты характера Дэрила, которых мы никогда раньше не видели в предстоящем сериале. И это будет ... Мне не терпится увидеть эти другие измерения Дэрила Диксона», – сказал он в эксклюзивном интервью изданию Looper.

Впервые Дэрил появляется на экране в третей серии первого сезона. За прошедшие с тех пор десять сезонов зрители получали намеки на его романтический интерес к Кэрол, ставшей однако его боевой подругой, почти сестрой, а также к Бет Грин – сестре Мэгги, погибшей в пятом сезоне.

В девятом сезоне появился намек на чувства Дэрила к глухонемой девушке Конни, ради общения с ней Дэрил даже начал изучать язык жестов. Позже Конни попадает в ловушку шепчущих и пропадает, в чем Дэрил винит свою подругу Кэрол. Финальная серия 10 сезона дала зрителям надежду на возвращение Конни и ее воссоединение с Дэрилом.

Ранее создатели анонсировали спин-офф шоу, посвященный Дэрилу и Кэрол. Он выйдет после завершения основного сериала, в 2023 году. Поклонники предположили, что Кэрол могла бы стать этим любовным интересом. Однако другие засомневались в этом, заявив, что эти персонажи привязаны друг к другу, как брат и сестра.

Финальная серия 10 сезона вышла в начале октября. Теперь к сезону дополнительно доснимут еще шесть серий, их покажут в начале следующего года. 11 сезон стартует в октябре 2021 года. Таким образом, без учета финала 10 сезона, поклонников ждет еще 36 серий приключений полюбившихся на протяжении многих лет героев.