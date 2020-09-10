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AMC объявил о завершении «Ходячих мертвецов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Телеканал AMC объявил об окончании сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. Это произойдет через несколько лет.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, последний сезон самого популярного шоу о зомбиапокалипсисе будет состоять из 24 серий, их будут показывать два года.

Ранее сообщалось, что финальная серия 10 сезона выйдет 4 октября (в России – 5 октября). В этот же день сразу после финала состоится премьера нового спин-оффа «Ходячих» – «Мир за пределами». Далее к сезону оригинального шоу дополнительно доснимут еще шесть серий, их покажут в начале следующего года. 11 сезон стартует в октябре 2021 года.

Таким образом, без учета финала 10 сезона, поклонников ждет еще 36 серий приключений полюбившихся на протяжении многих лет героев.

Однако создатели не закрывают историю вселенной «Ходячих». Помимо «Бойтесь ходячих мертвецов» (шестой сезон стартует 11 октября) и двухсезонного «Мира за пределами» поклонников ждут новые проекты.

Один из них расскажет о приключениях Дэрила и Кэрол – героев, за которыми зрители наблюдают с самого первого сезона главного шоу. Это известие опровергает предыдущие предположения о гибели героя Нормана Ридуса в финале 10 сезона. Проект пока не имеет названия. Предполагается, что он стартует в 2023 году после завершения основного шоу.

Также идет разработка сценария антологии «Сказки о Ходячих мертвецах». В нее войдут эпизоды и линии с уже знакомыми нам персонажами, которых планируется раскрыть полнее и более подробно рассказать их истории. В планах и совершенно новые герои из этой же вселенной и их судьбы.




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