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Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители: Финал»

Поклонников Железного человека – центрального персонажа киновселенной Marvel, обескуражила новость о том, что их кумир не появится в предстоящем фильме «Черная вдова».

#Кинематограф
Неожиданный Мститель появится в «Черной вдове»

Тони Старк, известный также как Железный человек, пожертвовал жизнью ради спасения мира в фильме «Мстители: Финал». Поклонники ждали его камео в «Черной вдове» – сольнике, посвященном русской шпионке Наташе Романофф. Она также погибла в «Финале», но действия будущей картины развернутся за несколько лет до тех событий.

«Получил еще одно подтверждение отсутствия Тони Старка в фильме «Черная вдова». Другой источник, связанный с фильмом, также сообщил, что в фильме нет эпизодической сцены с ним», – написал на своей странице в Twitter инсайдер Эмит Чадхари.

Ранее неоднократно сообщалось, что Тони Старк появится в новой картинке минимум в коротком эпизоде. И хотя актер Роберт Дауни-младший неоднократно говорил, что закончил с киновселенной, высказывались предположения, что Marvel могут использовать отснятый ранее материал, но не вошедший ни в один фильм.

Инсайдер подчеркивает, что наверняка не будет никаких сцен со Старком, которые издание Deadline упоминало еще в сентябре 2019 года. Премьера «Черной вдовы» запланирована на 5 мая 2021 года. Изначально она должна была выйти в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса релиз несколько раз переносили.

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