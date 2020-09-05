Роберт Дауни-младший закрыл историю с Marvel

Актер Роберт Дауни-младший, известный по роли Тони Старка или Железного человека в фильмах киновселенной Marvel, раскрыл будущее своего персонажа в предстоящих проектах франшизы.

В подкасте SmartLess на вопрос ведущего о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, актер сказал: «Они все закончены». Так он опроверг слухи о возвращении своего персонажа. Ранее сообщалось, что студия рассматривает возможность вернуть Тони Старка сначала в виде искусственного интеллекта, который далее вырастит для себя новое тело идентичное прежнему.

Также сообщалось, что Железный человек появится в фильме «Черная вдова», премьера которого запланирована на 5 ноября текущего года. В последних «Мстителях» как Тони Старк, так и Наташа Романофф погибают, жертвуя собой. Но в новом фильме хронологически действие будет происходить после «Войны бесконечности», так что о воскрешении героев речи идти не может.

При этом Marvel может использовать ранее отснятый с Дауни-младшим материал, так что у поклонников Железного человека все еще остается надежда на небольшое камео.