Неожиданный Мститель появится в «Черной вдове»

Один из лучших друзей шпионки Наташи Романофф – Клинт Бартон, известный также, как Соколиный глаз, может появиться в ее первом сольнике, премьера которого была в очередной раз отложена.

«Узнал от источника, что в фильме «Черная вдова» появится один из Мстителей, и это не кто иной, как Соколиный глаз. Однако до сих пор полностью не подтверждено, будет ли это новая сцена, сцена воспоминаний или сцена после титров», – написал на своей странице в Twitter инсайдер Амит Чаудхари.

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Он добавил, что сомневается в появлении в фильме Тони Старка, о чем ранее неоднократно сообщали другие источники.

«Я пытался узнать о его роли, но ничего не получил. О его внешности не упоминается. Так что, возможно, он не появится в фильме», – сказал он.

События в «Черной вдове» хронологически будут происходить между «Противостоянием» и «Войной бесконечности», задолго до «Финала», в котором Наташа принесла себя в жертву. Известно, что в первом сольнике русской шпионки будет поднята тема семьи, зрители намного больше узнают о прошлом героини и таинственной Красной комнате, где готовят профессиональных убийц – Черных вдов.

Известно, что в фильме появится другая воспитанница Красной комнаты Елена Белова, которую уже назвали заменой Наташи в команде Мстителей. Также здесь покажут Красного Стража – «злую» версию Капитана Америка. Антагонистом фильма станет Таскмастер, обладающий фотографическими рефлексами.

Сообщалось, что в фильме появится Тони Старк, известный как Железный человек. Он, как и Наташа, погибает в финальных «Мстителях», принеся себя в жертву ради всеобщего спасения. Актер Роберт Дауни-младший несколько разьопровергал слухи о возвращении своего персонажа, но поклонники не теряют надежды.

Также несколько раз отмечалось, что поклонникам раскроют главный секрет, интригующий зрителей с первых «Мстителей». Речь идет о событиях, которые прошли с ней и Клинтом Бартоном (Соколиный глаз) в Будапеште. Об этих событиях они постоянно вспоминают в совместных сценах, но так и не раскрывают их суть, вызывая все больше любопытства у фанатов.

Фильм должен был выйти на экраны в мае 2020 года, из-за эпидемии коронавируса ее уже второй раз перенесли – теперь на май 2021 года.