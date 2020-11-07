Новосибирец обжалует решение суда о забытой врачами в животе салфетке

Новосибирец Кирилл Городецкий обжалует в областном суде решение суда по иску к Томской областной больнице за забытую в его животе салфетку, вместо запрошенных 3 миллионов рублей ущерба суд обязал больницу выплатить 200 тысяч рублей, сообщила Sibnet.ru юрист мужчины Юлия Казанцева.

Новосибирец после падения с кедра при сборе шишек попал в Томскую областную больницу, ему провели операцию: остановили кровотечение. Через два года у него заболел живот — во время новой операции в Новосибирске выяснилось, что внутри хирурги оставили метровую салфетку. Из-за нагноения удалили часть кишечника. Городецкому дали справку на легкий труд, и он не может работать по профессии — промышленный альпинизм.

Мужчина оценил моральный вред в 1,5 миллиона рублей, а также утраченный заработок в 1,5 миллиона рублей. Заельцовский районный суд удовлетворил иск частично — обязал больницу выплатить 200 тысяч рублей морального вреда.

«У больницы не взыскали утрату профессиональной трудоспособности и не взыскали штраф за то, что медорганизация не удовлетворила требования в добровольном порядке. Это мы будем обжаловать», — отметила Казанцева.