Роспотребнадзор Бурятии объяснил различия гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор по Бурятии объяснил, как отличить типичные симптомы гриппа от ОРВИ, на что нужно обратить внимание и когда стоит вызывать врача.

В период роста заболеваемости коронавирусом, пациенты забывают о других опасных болезнях, приводящим к осложнениям, а также паникуют, путая COVID-19, грипп и коронавирус, хотя у них имеется своя «особая» симптоматика, объяснила пресс-служба ведомства.

Симптомы при ОРВИ появляются постепенно — чихание, заложенность носа, насморк, температура до 38 градусов, кашель, боль в горле. Обычно прогноз благоприятный, выздоровление, как правило, наступает через 7-10 дней.

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Для гриппа характерно внезапное проявление симптомов — сухой, отрывистый кашель, температура до 40 градусов, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа, сильная усталость, которая может длиться до двух недель. Возможны тошнота, рвота, диарея.

Грипп может привести к развитию пневмонии и других опасных заболеваний. Особенно опасен для детей, беременных, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, для пациентов с ожирением. При появлении первых симптомов заболевания нужно вызвать врача. Самолечение недопустимо.

Фото : © пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии

А CОVID-19, по мнению медиков, протекает с разнообразной симптоматикой. И хотя коронавирус сложно отличить от типичного ОРВИ, по данным ВОЗ, к основным и наиболее частым симптомам коронавируса относится: высокая температура, сухой кашель, одышка, боль в мышцах и утомляемость, потеря обоняния.