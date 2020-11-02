Угольный разрез со смотровой площадкой появится в Кузбассе

Новый разрез возле Междуреченска станет объектом промышленного туризма, там оборудуют площадку для наблюдения за добычей угля, сообщил мэр города Владимир Чернов в соцсетях.

Разрез «Распадский» выиграл конкурс на разработку участка Кумзасский 1-2. Он даст городу примерно 500 рабочих мест и отчисления в бюджет. Но участок находится всего в 24 километрах от Междуреченска на берегу реки Усы. Местные жители стали переживать, что объект негативно повлияет на экологию.

«Тогда возникла идея — почему бы не сделать новый разрез объектом промышленного туризма. Чтобы люди могли приезжать и со смотровой площадки наблюдать за самыми современными способами добычи "черного золота"», — написал Чернов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, с руководством компании обсудили возможность публичного доступа к камерам видеонаблюдения, которые будут установлены по всему периметру объекта, чтобы работу смог увидеть любой желающий.

Мэр добавил, что разработка разреза начнется через три-четыре года. Компания будет готовить проект, а все идеи пройдут общественные слушания, чтобы негативное влияние на экологию было минимальным.

Междуреченск — третий по площади город Кемеровской области. Основная отрасль экономики — добыча каменного угля.