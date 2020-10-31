НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: Cluster Munition Coalition / Attribution License

Армия Азербайджана применила боеприпасы с белым фосфором во время боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил омбудсмен Арман Татоян в своем Facebook.

Армянский правозащитник утверждает, что Азербайджан использует боеприпасы с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями. В подтверждение своих слов Татоян опубликовал видеозапись.

В Минобороны Азербайджана в ответ заявили, что обвинения в применении фосфорных боеприпасов беспочвенны. «Азербайджанская армия не имеет на вооружении оружия и боеприпасов, запрещенных международным правом», — сообщили в министерстве.

Боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Согласно документу, зажигательное оружие не должно использоваться против гражданских лиц.

Тема: Карабахский конфликт
Армения запросила помощь Путина
Путин заявил об отсутствии простого решения конфликта в Карабахе
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
США добились перемирия в Нагорном Карабахе
смотреть все
Оборона #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб
•
Кислородные баллоны взорвались в госпитале Челябинска
•
Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО
Сибирь 31.10.2020 17:20
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Сибирь 31.10.2020 06:40
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Сибирь 31.10.2020 05:57
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
Сибирь 31.10.2020 01:26
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7334
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5343
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4497
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3602
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб
•
Кислородные баллоны взорвались в госпитале Челябинска
•
Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
60
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
36
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
36
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
27
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
25