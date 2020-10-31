Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб

Армия Азербайджана применила боеприпасы с белым фосфором во время боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил омбудсмен Арман Татоян в своем Facebook.

Армянский правозащитник утверждает, что Азербайджан использует боеприпасы с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями. В подтверждение своих слов Татоян опубликовал видеозапись.

В Минобороны Азербайджана в ответ заявили, что обвинения в применении фосфорных боеприпасов беспочвенны. «Азербайджанская армия не имеет на вооружении оружия и боеприпасов, запрещенных международным правом», — сообщили в министерстве.

URGENT: #Azerbaijan is using, as current data confirms, Phsophorus munitions over #Artsakh/#Karabakh setting fires to forests next to civilian communities.@OmbudsArmenia investigation & @ArtsakhOmbuds fact-finding confirmed also that many civilians are hiding in these forests pic.twitter.com/XAZy6jdubh — Arman Tatoyan (@atatoyan) October 30, 2020

Боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Согласно документу, зажигательное оружие не должно использоваться против гражданских лиц.