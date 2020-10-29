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Спрос на золото рекордно упал на фоне второй волны пандемии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Общий спрос на золото в мире в третьем квартале 2020 года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 892 тонн, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, говорится в отчете Всемирного совета по золоту.

Потребители ощущают влияние пандемии COVID-19. «Это самый низкий квартальный показатель с третьего квартала 2009 года», — приводит ТАСС отчет. Спрос на металл с начала года составил 2,97 тысячи тонн, что на 10% ниже относительно аналогичного периода 2019 года.

Сочетание социальных ограничений из-за коронавируса, а также экономические последствия изоляции и рекордно высокие цены на золото во многих валютах оказалось слишком серьезным испытанием и для многих покупателей ювелирных изделий, говорится в отчете WGC.

Спрос на украшения упал на 29% в годовом выражении — до 333 тонн. Хотя наибольшее сокращение спроса пришлось на Китай и Индию, слабый интерес к ювелирным изделиям наблюдался во всем мире.

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лачинов

Пока власть не ткнут носом она проблему "не видит". А когда ткнут сразу начинает сердиться на источник...

Nik3316

походу накажут персонал скорых...

лачинов

Это почему это только в середине ноября? Ну участники испытаний понятно, а сами то "испытатели" ведь...

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!