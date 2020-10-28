Легендарный Ту-154 совершил последний пассажирский полет

Самолет Ту-154, основная машина гражданской авиации на протяжении десятков лет в стране, совершил последний регулярный пассажирский рейс из Якутии в Новосибирск в среду, сообщила авиакомпания «Алроса» в социальных сетях.

«С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154. В среду воздушное судно с бортовым номером RA-85757 совершит свой заключительный полет», — говорится в сообщении «Алросы» в соцсети «ВКонтакте».

Борт с регистрационным номером RA-85757 прибыл из Мирного в Новосибирск утром в среду. По данным «Алросы», этот самолет трудился в Мирнинском авиапредприятии с 2002 года, он круглый год «связывал суровые северные края с солнечными курортами».

О дальнейшей судьбе самолета не сообщается. В аэропорту Толмачево уже стоят Ту-154М от компании «Сибирь», а также Ту-154 «Ижма» — самолет, севший в 2010 году на давно выведенную из эксплуатации взлетную полосу в Ижме (республика Коми).

Ту-154 — самый массовый советский реактивный пассажирский лайнер, который до конца 2000-х годов оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности. Сейчас его будут использовать лишь правительственные организации, среди которых летный отряд «Россия», МВД, ФСБ и Минобороны.