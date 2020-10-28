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Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта — разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждено развитие событий в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Путин рассказал Эрдогана «о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса».

Президенты России и Турции условились «и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран».

Тема: Карабахский конфликт
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