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Безработица испугала новосибирцев сильнее коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирская область оказалась в лидерах «индекса тревожностей» среди регионов, которые боятся безработицы, а вот вторая волна коронавируса пугает сибиряков не так сильно.

Коммуникационное агентство КРОС публиковало результаты «Национального индекса тревожностей» за III квартал 2020 года. Исследование выявляет страхи россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

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На первом месте среди страхов оказалась вторая волна коронавируса, на втором – втягивание России в политический кризис в Белоруссии, на третьем – увольнения и безработица.

Новосибирская область оказалась в лидерах по тревожности, связанной с увольнениями и безработицей. Кроме того, сильно обеспокоили жителей региона слухи о будущем чипировании людей.

Для составления рейтинга были проанализированы более 130 тысяч сообщений в СМИ и более 1 миллиона постов в социальных сетях.

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