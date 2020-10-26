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Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая, волна заболеваемости уходит на восток от Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы. Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительств регионов», — цитируют Пескова «Ведомости».

Песков уточнил, что Путин получает всю информацию по коронавирусу по линии федерального центра и отдельных регионов. Ситуация с распространением инфекции анализируется в ежедневном режиме.

Ранее Путин заявил, что российские власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости коронавирусом. По оценке специалистов, ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует нового локдауна.

В понедельник в России был установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом, медики зарегистрировали 17 347 новых случаев заражения инфекцией в 85 регионах. Общее число зараженных граждан достигло 1 531 224.

Тема: Распространение коронавируса
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