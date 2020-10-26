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Уголовный кодекс предложили дополнить химической кастрацией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Законопроект изменений в Уголовном кодексе разработали депутаты «Единой России», документ предусматривает появление в законе нормы о химической кастрации педофилов. В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму, правительство и Верховный суд.

Речь идет о внесении правок в статьи 99 УК РФ («Виды принудительных мер медицинского характера») и 101.1 УК РФ («Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях»), пишут «Известия».

Разработчики законопроекта под химической кастрацией понимают «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Перечень таких препаратов будет составлен позднее.

По оценке парламентариев, осужденные за педофилию люди часто страдают сексуальными расстройствами, а химическая кастрация позволит минимизировать вероятность рецидива для таких граждан.

Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, в России за 2019 год было совершено 1266 сексуальных преступлений против несовершеннолетних. С 2016 года число таких правонарушений выросло на 20%.

Проект закона о химической кастрации уже вносился в Госдуму в 2011 году, в 2016 году его отклонил комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

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